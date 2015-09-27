Modern Muse Le rouge عطر مميّز لكل النساء

ثمة عطور تستهوينا أكثر من غيرها ونشعر أنها تلائم شخصيتنا أكثر، واليوم لنا وقفة خاصة مع العطر الجديد "مودرن ميوس لاروج" Moderm Muse Le rouge، الذي أطلقته مجموعة "إيستي لودر" وقد حضرت كارين كوري، نائبة رئيس المجموعة إلى دبي لإطلاق العطر فيها.

"سيدتي" كانت في حفل الإطلاق والتقت كارين كوري للتعرف على العطر الجديد وسر تميزه، وللتعرف أكثر على مكوناته، وما قدمته المجموعة للمرأة عبره. وكان لنا معها الحوار التالي:

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لماذا عطر مودرن ميوز للنساء فقط؟

"إستي لودر" شركة أسستها امرأة من أجل النساء، تأكيداً على تميز ودور المرأة بكل ما يحيط بها، لقد أردنا صنع عطر يعنى بهذا الإرث وكذلك بسياسة "إستي لودر" المتعلقة بالمرأة، وبذات الوقت إعلاء شأن المرأة وتسليط الضوء عليها. وقد أتى العطر تجسيداً للمرأة العصرية.

ما هي قصة العطر الجديد مودرن ميوس لاروج؟

عندما قدمنا العطر الأصلي في 2014 تلقينا ردود فعل مذهلة من أسيا وأوربا وأمريكا والخليج بشكل فاق توقعاتنا، والحوارات التي اجريناها مع النساء اظهرت لنا ان فكرة الملهمة العصرية "مودرن ميوز" لاقت نجاحا بين النساء في كل أنحاء العالم وكنتيجة لذلك خاطبنا النساء وفهمنا أن المرأة ممكن أن تكون ملهمة بأكثر من طريقة، فأتت مودرن ميوز الجديدة كاحتفالية بالمرأة العصرية الجذابة والملهمة والمثيرة والقوية التي لا تهاب شيئا بل تكون هي مبعث الإلهام الحيوية.

ما سر اللون الأحمر للعطر الجديد وللعبوة؟

لسنوات كثيرة عرف علماء النفس اللون الأحمر محفز المشاعر ويعزز الثقة بالنفس، تماماً كما تفعل (مودرن ميوز). ولأن امرأة واثقة وقوية وجريئة لا يمكن لها المرور دون أن تثير من حولها الإعجاب، فإنه من الطبيعي أن يكون اللون الأحمر هو لونها المفضل، وأردنا تجسيد هذه العلاقة فأتى عطرنا الجديد أحمر وحتى الاسم (لاروج) يشير للون الأحمر بكل دلائله من حيوية وإثارة وتألق وعدم خوف، بالضبط كالنساء اللواتي اخترن وضعه. وقد اخترنا درجة محببة من هذا اللون لتعبر عن المرأة العصرية والدينامكية أكثر من غيرها ليكتمل السحر.

ما مكونات عطر مودرن ميوز؟

ما اتبعناه مع العطر كان نهجا جديداً في صناعة العطور، والفكرة كانت أن تختبر كل امرأة العطر بطريقتها الخاصة، وكان ذلك عبر نوعين من الأريج كلاهما موجود في العطر ولكن يختلف الشعور بهما بين امرأة وأخرى، فقد تلحظ امرأة إحداهما دون الآخر بينما تلحظ أخرى كلاهما ممتزجين، فواحدة تشم عبير الفاكهة كالتوت والفلفل الوردي، بينما تشعر الأخرى بعبير الورد البلغاري، مع لمسة من فانيلاً مدغشقر.

هل عطر مودرن ميوس لاروج لكل النساء أم لامرأة معينة؟

استلهمنا العطر من امرأة ديناميكية وجريئة لا تخشى شيئا وأنيقة ومثيرة بذات الوقت وواثقة تدير حياتها وفق شروطها، وبما انه لا توجد امرأة خالية من إحدى هذه الصفات كان العطر الجديد مناسب لكل امرأة، حتى لو جسد شخصية امرأة أكثر من أخرى.

هل تنصحين بعطر معين للفئة العمرية من 18-30؟

لا أؤمن بتقسيمات العطر وفقا للفئة العمرية فلعطورنا جمهور كبير لدى كل النساء ومن كافة الأعمار. وأؤمن إن العطر يجب أن يكون تعبيراً عن المشاعر والشخصية والمزاج ولا أجد أن ذلك محدد بعمر بل بالمزاج.

كيف ألهمتكم المرأة الخليجية وخاصة الإماراتية في ابتكار هذا العطر؟

أعتبر مجيئي إلى منطقة الخليج والحديث مع النساء هنا أمر مثير للاهتمام وأؤمن إن النساء في منطقة الخليج ملهمات وينقلن المشاعر بعيونهن دون كلام وهذا أمر ملهم بحد ذاته، وأجد المرأة الإماراتية ملهمة بأكثر من طريقة ولها دور مهم في المجتمع وأنا أتعلم من النساء هنا كلما حضرت إلى المنطقة.

كيف تجدين المرأة الإماراتية؟

قوية وتتحدى الصعب وتتحدث عن نفسها وتدير شؤونها، وشعرت أن طاقة المرأة الإماراتية إيجابية وكذلك مواقفها، وهي ملهمة جداً وجذابة.

كيف تجدين المرأة الملهمة؟

كثيرا ما أسئل عن معنى المرأة الملهمة بالنسبة لي، آنا أراها كامرأة تعيش حياتها إلى أقصاها وتحب الناس حولها وتلهم الآخرين لتحسين حياتهم، فقد تكون أمك أو ابنتك أو زميلتك في العمل أو صديقتك وبالنسبة لي فأقرب من ألهمني هي أمي ,السيدة إيفلين لودر التي عملت معها لسنوات.

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