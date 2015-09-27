10 دقائق صباحاً لـ علاج السواد تحت العين وجفاف البشرة

ابدئي يومك بوجه مشرق ولامع! تحتاجين كل يوم إلى 10 دقائق صباحاً لتأمين الحماية اللازمة لبشرتك؛ كي تستطيع مواجهة كل العوامل الطبيعية والعوارض الجانبية التي يمكن أن تتعرض لها من التلوث، أشعة الشمس أو حتى شاشة الكومبيوتر والتلفاز.

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1.هل تجدين أن بشرتك باهتة وتميل إلى الاصفرار صباحاً؟ تحتاجين إلى سيروم ليعزز الدورة الدموية في الأوعية الدقيقة، وبالتالي يساعد بشرتك في استعادة انعكاس الضوء على أصباغ الدم وتقليل الاحمرار. هذا المستحضر يصحّح البقع الداكنة ويمنح البشرة التجانس والإشراقة لتصبح مشعة من الداخل. إذ يتمتع بتأثير مصحّح، وبالتالي ينعّم البشرة على الفور ويغلفها بغشاء من نور يظهر مدى جمالها. والجديد أن لونه المرجاني يتكيّف مع كلّ درجات البشرة بشكل مثالي.

" ميشون بيرفيكشن سيروم" Mission Perfection Serum من "كلارنس" Clarins

2.تعتبر منطقة حول العينين من أكثر المناطق الحساسة في الجسم، والتي تحتاج إلى عناية مشددة عند الصباح لمنع تجمع الدم تحت الجلد. إليك مزايا مبتكرة لعلاج الهالات السوداء في مستحضر مصنوع من الأصباغ المعدنية المعالَجة بالأحماض الأمينية للمساعدة على إخفاء مظهر الهالات السوداء فوراً وتفتيح منطقة تحت العين. كما يحتوي على الفيتامين C وجذور العرقسوس داخل التركيبة للمساعدة على الحد من مظهر التصبّغ.

كريم خافي عيوب العينين " كليرلي كوريكتيف دارك سيركل بيرفيكتر" من "كيلز" Kiehls

3.أما بالنسبة للوجه فالترطيب هو الجزء الأساسي من روتينك الصباحي، إذ إنه كفيل بحماية البشرة من الهواء وآثاره على جفاف البشرة. انتبهي أن تضعي كريم الترطيب بشكل حركات دائرية تصاعدية تسحب البشرة من الأسفل إلى الأعلى لحمايتها من التجاعيد. وتبقى منطقتا الجبين وحول الفم الأكثر

حاجة إلى الترطيب المكثف.

مرطب البشرة " كريسانت وايت فول سايكل برايتنيغ مواستور تريتمانت لوشن" Crescent White Full Cycle Brightening Moisture Treatment Lotion من "ايستي لودر" Estee Lauder

4. والآن، ينقصك خطوتان أساسيتان في روتينك الجمالي الصباحي. أولاً: الحماية من أشعة الشمس. وثانياً: توحيد لون بشرتك بلون طبيعي بعيداً عن كريم الأساس، لا سيما إذا كنت لا تريدين وضع المكياج قبل الخروج من المنزل. إليك CC كريم يمنح البشرة التوهج والإشراق بطريقة سهلة، إذ يكفي أن تطبقيه مرة واحدة على وجهك صباحاً وستحصلين على بشرة عذبة وخالية من العيوب طوال اليوم. يتميز بـعامل حماية SPF 35، إضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة لمنح بشرتك هذا التوهج الوردي الذي تحتاجينه.

CC كريم واق من الشمس " لومينوس س س كريم كونترول برايت موستورايسر" Luminessence CC Cream control bright moisturizer من "جيورجيو أرماني"Giorgio Armani

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