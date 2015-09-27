مكياج ناعم مع اكسسوار الزهور لإطلالة العيد

بيروت-فاطمة سلامة

هل تبحثين عن مكياج مميز لإطلالة عيد الأضحى؟ ماذا لو اخترت إطلالة باكسسوار الزهور، واعتمدت معه مكياجاً ناعماً، يُضفي مزيداً من البراءة على وجهك؟ بالطبع، ستحصلين على طلة في غاية الجمال والنعومة. وللحصول على هذا المكياج ستحتاجين إلى:

أحمر الشفاه من ديور باللون الزهري الناعم .

أي لاينر باللون الأسود من شانيل.

ديورشولاينر باللون التيركواز .

بلاش باللون الخوخي من ماك.

ظلال عيون باللون الذهبي المائل إلى البرونزي من شانيل.

ماسكرا من شانيل باللون الاسود.

يتطلب تنفيذ مكياج ناعم كهذا بعض الخطوات البسيطة، التي سنساعدك على تطبيقها من خلال بعض النصائح:

طبّقي أساس الوجه بشكل سريع على بشرتك، مع مراعاة اللون الأنسب لبشرتك .

استخدمي الكونسيلر لتغطية الاسوداد تحت عينيك، وقومي بعدها بتغطية وجهك ببودرة الوجه، بشكل سريع وخفيف، لتبقي المكياج طبيعياً.

طبقي ظلال العيون بشكل خفيف، وليكن اللون في القسم الخارجي من الجفن العلوي، أكثر كثافة منه في القسم الداخلي.

بعدها، قومي بتطبيق خط رفيع من الأي لاينر الأسود فوق العينين، وأضيفي الكحل التيركواز على الجفن الأسفل.

لهذه الإطلالة، عليك اختيار أحمر شفاه طبيعياً وجذاباً؛ لذا اخترنا اللون المرفق من تدرّجات الزهري.