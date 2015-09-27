أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج ناعم مع اكسسوار الزهور لإطلالة العيد

Google+ Print
مكياج ناعم مع اكسسوار الزهور لإطلالة العيد مكياج ناعم مع اكسسوار الزهور لإطلالة العيد

السبت 26-09-2015 17:27

بيروت-فاطمة سلامة

هل تبحثين عن مكياج مميز لإطلالة عيد الأضحى؟ ماذا لو اخترت إطلالة باكسسوار الزهور، واعتمدت معه مكياجاً ناعماً، يُضفي مزيداً من البراءة على وجهك؟ بالطبع، ستحصلين على طلة في غاية الجمال والنعومة. وللحصول على هذا المكياج ستحتاجين إلى:
أحمر الشفاه من ديور باللون الزهري الناعم .
أي لاينر باللون الأسود من شانيل.
ديورشولاينر باللون التيركواز .
بلاش باللون الخوخي من ماك.
ظلال باللون الذهبي المائل إلى البرونزي من شانيل.
ماسكرا من شانيل باللون الاسود.
يتطلب تنفيذ مكياج ناعم كهذا بعض الخطوات البسيطة، التي سنساعدك على تطبيقها من خلال بعض النصائح:
طبّقي أساس الوجه بشكل سريع على بشرتك، مع مراعاة اللون الأنسب لبشرتك .
استخدمي الكونسيلر لتغطية الاسوداد تحت عينيك، وقومي بعدها بتغطية وجهك ببودرة الوجه، بشكل سريع وخفيف، لتبقي المكياج طبيعياً.
طبقي ظلال العيون بشكل خفيف، وليكن اللون في القسم الخارجي من الجفن العلوي، أكثر كثافة منه في القسم الداخلي.
بعدها، قومي بتطبيق خط رفيع من الأي لاينر الأسود فوق العينين، وأضيفي الكحل التيركواز على الجفن الأسفل.
لهذه الإطلالة، عليك اختيار أحمر شفاه طبيعياً وجذاباً؛ لذا اخترنا اللون المرفق من تدرّجات الزهري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه