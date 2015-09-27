تقرير في الجول - بسبب أورلاندو .. الأهلي أمام مصير 82 أو 88 فماذا يحقق؟

هل خسر الأهلي من قبل في لقاء ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقية خارج ميدانه؟ نعم حدث ذلك مرتين فقط طوال تاريخه. فكيف كان مصير الأهلي وقتها؟

الأهلي خسر من أورلاندو بيراتس في جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشيء في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية. (طالع التفاصيل).

خسارة الأهلي خارج أرضه في ذهاب الدور النصف النهائي ضد أورلاندو ليست المرة الأولى للمارد الأحمر.

إذ خسر الأهلي مرتين من قبل طوال تاريخ مشاركاته في بطولات إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي خارج أرضه. واختلف مصير الأهلي في الحالتين.

المصير الأول

في ذهاب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1982 الأهلي يخسر.

إينوجو رينجرز النيجيري يفوز على الأهلي بهدف مقابل لاشيء في الذهاب.

ولكن في العودة الأهلي يضرب بقوة ويفوز 4-0 ويتأهل للنهائي.

ونجح الأهلي في التتويج بالبطولة على حساب أشانتي كوتوكو وكتب أول بطولة دوري أبطال إفريقيا في تاريخه.

المصير الثاني

في ذهاب نصف النهائي لدوري الأبطال عام 1988 الأهلي يخسر.

وفاق سطيف الجزائري يفوز على الأهلي في الجزائر بلقاء الذهاب 2-0.

ولكن الأهلي يعود ويعدل النتيجة ويفوز في القاهرة 2-0 وفي الأخير ركلات الترجيح تبتسم للفريق الجزائري.

ويودع الأهلي البطولة من دور نصف النهائي.

فكيف يكون المصيرالثالث. هل يكرر الأهلي إنجاز 1982 أم نكسة 1988؟