أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بمشاركة مصرية - المريخ يعبر مازيمبي بصعوبة.. ويقترب من تحقيق إنجازا تاريخيا

Google+ Print
بمشاركة مصرية - المريخ يعبر مازيمبي بصعوبة.. ويقترب من تحقيق إنجازا تاريخيا بمشاركة مصرية - المريخ يعبر مازيمبي بصعوبة.. ويقترب من تحقيق إنجازا تاريخيا

تغلب المريخ السوداني على نظيره مازيمبي الكونجولي بصعوبة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستضاف الفريق السوداني نظيره الكونجولي ونجح في تحقيق انتصارا صعبا يقربه من الوصول لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، إذا ما تعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري أيمن سعيد منذ البداية وخرج مستبدلا في الدقيقة 74.

افتتح كريستوفر كوفي أهداف المباراة لصالح المريخ في الدقيقة 41، قبل أن يعدل مازيمبي

النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق توماس أوليموانجو.

لكن ثلاث دقائق فقط كانت كافية للمريخ من أجل تسجيل هدف الفوز عن طريق بكري المدينة.

وسوف يواجه الفريق السوداني نظيره الكونجولي مرة أخرى في لقاء الإياب في الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع