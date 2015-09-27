مدرب أورلاندو: الزمالك أقوى فريق في الكونفدرالية.. والأهلي يمتلك بديلا رائعا لأبو تريكة

يرى إريك تينكلير المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن الزمالك هو الأقوى حاليا بين فرق دور الـ4 من كأس الكونفدرالية، بعد تغلبه على الأهلي 1-0 في ذهاب نصف النهائي.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفا على الأهلي في الرابع من شهر أكتوبر المقبل لمواجهته في لقاء الإياب.

وقال تينكلير في المؤتمر الصحفي: "الزمالك أقوى فريق في الكونفدرالية حاليا، وبعده يأتي الأهلي".

وتابع "كان من الهام الحفاظ على نظافة شباكنا أمام فريق جيد، دافعنا بشكل جيد، وسعيد جدا بالنتيجة".

وواصل مضيفا "وقعنا في عدد من القرارات غير السليمة خلال المباراة، ولكني سعيد جدا جدا لأن الأهلي هو من سيسعى للتعويض الآن".

وأعرب مدرب أورلاندو عن إعجابه بأداء عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب مع الأهلي.

وأتم "اللاعب رقم 19 الذي خلف أبو تريكة في هذا المركز، رائع".