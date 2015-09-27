الزمالك ينفي منع جماهيره من لقاء النجم ويصرح: نخلي مسؤوليتنا عن أي أحداث شغب

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن "الزمالك ليس مسؤول نهائيا عن أي أحداث شغب قد تحدث في مواجهة النجم الساحلي" في الكونفدرالية نافيا في الوقت ذاته طلب منع جمهور الزمالك من حضور اللقاء

الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد في إطار ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكانت مجموعة من جماهير الزمالك قد استقبلت الفريق في مطار تونس إلا أن لاعبي الفريق تفادوا أي حديث مع الجماهير.

ونشرت مجموعة أولتراس وايت نايتس بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تؤكد من خلاله على مخاطبة الزمالك للاتحاد الإفريقي لمنع حضورهم المباراة. وهو ما نفاه أحمد مرتضى.

وقال أحمد مرتضى: "لم يحدث ذلك نهائيا".

وأضاف "لم نمنع جمهورنا من المباراة ولكن أبلغنا الجميع بعدم مسؤوليتنا عن أي أحداث شغب قد تحدث في المباراة".