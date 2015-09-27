مدرب أورلاندو: لن نركن الحافلة أمام الأهلي.. وهكذا نستعد للعودة

كشف إريك تينكلير المدير الفني لأورلاندو بايرتس عن أنه لن يلعب بخطة دفاعية أمام الأهلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتغلب أورلاندو بايرتس على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفا على الأهلي في الرابع من شهر أكتوبر المقبل لمواجهته في لقاء الإياب.

وقال تينكلير في المؤتمر الصحفي: "نعرف الظروف المناخية التي تنتظرنا في السويس. ولذلك نتدرب في نفس الظروف هنا".

وتابع "نعرف أنهم قد يبللوا العشب قبل المباراة، ولذلك عندما نتدرب هنا نقوم بنفس الشيء".

وواصل مضيفا "لن نذهب إلى هناك لنركن الحافلة. لا نعرف كيف نقوم بذلك ولم نحاول حتى، سنلعب بكامل قوتنا".

وأكمل متما "لو الجماهير استخدمت الليزر في المباراة، فيجب علينا أن نتجاوز ذلك. لن نتصارع".