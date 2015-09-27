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إمارة مكة تنفى صحة التصريحات المنسوبة للأمير خالد الفيصل حول حادث منى

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إمارة مكة تنفى صحة التصريحات المنسوبة للأمير خالد الفيصل حول حادث منى إمارة مكة تنفى صحة التصريحات المنسوبة للأمير خالد الفيصل حول حادث منى
نفى المتحدث الرسمى لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العالمية، عن إلقاء الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، باللائمة فى حادثة التدافع بمنى على حجاج أفارقة فى إشارة إلى أنهم سبب فيما حدث.

وأكد الدوسرى -فى تصريحات اليوم السبت- أن التصريحات التى نسبت إلى الأمير خالد الفيصل، والتى ذكرت أنه أنحى باللائمة فى حادثة التدافع التى وقعت أمس الأول بالطريق 204 بمشعر منى على بعض الجنسيات الإفريقية، عارية تماما من الصحة، وأنه لم يدل بأى تصريح عن الحادثة لأى وسيلة إعلامية محلية أو أجنبية.

واشار المتحدث الرسمى لإمارة مكة إلى ما وجه به الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فى حينها بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر، وأن الجهات ذات العلاقة ستتولى إعلان النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات.
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