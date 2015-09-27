أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحريرى يتهم نصر الله باستغلال كارثة منى لتصفية الحسابات مع السعودية

Google+ Print
الحريرى يتهم نصر الله باستغلال كارثة منى لتصفية الحسابات مع السعودية الحريرى يتهم نصر الله باستغلال كارثة منى لتصفية الحسابات مع السعودية
اتهم رئيس تيار المستقبل رئيس اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، باستغلال كارثة منى وأرواح المسلمين الأبرياء لتصفية الحسابات السياسية مع المملكة العربية ، تماشياً مع الموقف الإيرانى.

ورفض الحريرى -فى سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم السبت- الدعوة التى طرحها نصر الله أمس بمشاركة الدول الاسلامية فى إدارة شئون الحج، ووصفها بأنها "دعوة إيرانية خالصة لم تشارك فيها أى دولة إسلامية، ومبعثها الحقيقى إخراج مكة المكرمة والحرمين الشريفين من مظلة الرعاية السعودية".

وقال رئيس تيار المستقبل إن "لمكة رب يحميها وقيادة نذرت شبابها وشعبها لخدمتها ولن يكون لإيران ما تنادى به مهما علا الصراخ".

وأضاف أن هناك عدة مغالطات رئيسية فى تصريحات نصر الله لقناة المنار التابعة لحزب الله أمس بحق السعودية وتاريخها المشهود فى إدارة الحج ورعاية المسلمين من كل الجنسيات والأصقاع، وأن نصر الله يتفق مع الموقف الإيرانى الذى يتخذ من أرواح المسلمين الأبرياء وكارثة منى "وسيلة للنيل من السعودية وتصفية الحسابات السياسية".

وقال الحريرى -فيلا تغريداته- أن الكارثة التى حلت بضيوف الرحمن العام الحالى أصابت المسلمين جميعاً، لكن إيران ومن خلفها حزب الله يتعاملان معها كما لو كانت غارة على الحوثيين، وكلام السيد حسن نصر الله يجارى كلياً الكلام التحريضى الذى صدر عن على خامنئى فكلاهما يتحامل على السعودية وقيادتها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»