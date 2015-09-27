الحريرى يتهم نصر الله باستغلال كارثة منى لتصفية الحسابات مع السعودية

اتهم رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، باستغلال كارثة منى وأرواح المسلمين الأبرياء لتصفية الحسابات السياسية مع المملكة العربية السعودية ، تماشياً مع الموقف الإيرانى.

ورفض الحريرى -فى سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم السبت- الدعوة التى طرحها نصر الله أمس بمشاركة الدول الاسلامية فى إدارة شئون الحج، ووصفها بأنها "دعوة إيرانية خالصة لم تشارك فيها أى دولة إسلامية، ومبعثها الحقيقى إخراج مكة المكرمة والحرمين الشريفين من مظلة الرعاية السعودية".

وقال رئيس تيار المستقبل إن "لمكة رب يحميها وقيادة نذرت شبابها وشعبها لخدمتها ولن يكون لإيران ما تنادى به مهما علا الصراخ".

وأضاف أن هناك عدة مغالطات رئيسية فى تصريحات نصر الله لقناة المنار التابعة لحزب الله أمس بحق السعودية وتاريخها المشهود فى إدارة الحج ورعاية المسلمين من كل الجنسيات والأصقاع، وأن نصر الله يتفق مع الموقف الإيرانى الذى يتخذ من أرواح المسلمين الأبرياء وكارثة منى "وسيلة للنيل من السعودية وتصفية الحسابات السياسية".

وقال الحريرى -فيلا تغريداته- أن الكارثة التى حلت بضيوف الرحمن العام الحالى أصابت المسلمين جميعاً، لكن إيران ومن خلفها حزب الله يتعاملان معها كما لو كانت غارة على الحوثيين، وكلام السيد حسن نصر الله يجارى كلياً الكلام التحريضى الذى صدر عن على خامنئى فكلاهما يتحامل على السعودية وقيادتها.

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