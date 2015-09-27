بالصور.. اعتداءات وحشية من شرطة حماس على كوادر حركة الجهاد الإسلامى

تداول نشطاء في حركة الجهاد الإسلامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى صوراً تُظهر عدداً من كوادر الحركة بعد تعرضهم لضرب مبرح واعتداء من عناصر أمن حركة حماس فى غزة، فى أول أيام عيد الأضحى، أمام مرأى المئات من المواطنين وسط مدينة غزة.

اعتدءات حماس على كوادر حركة الجهاد الإسلامى

وأظهرت الصور التى نشرها موقع 24، آثار اعتداءات وحشية تعرض لها كوادر حركة الجهاد الإسلامى، وبينهم أحد الصحفيين، خلال تواجدهم فى ميدان فلسطين، حيث استخدم أمن حماس الهروات دون أى مبرر، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وتسبب الحادث فى حالة من التوتر بين الحركتين فى قطاع غزة، خصوصاً أنه تزامن مع اعتداء آخر تعرّض لها نجل القيادى فى حركة الجهاد نافذ عزام، قبل أن يتم اعتقاله فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووقع اشتباك بين مجموعة من حركة الجهاد وأمن حماس أمام أحد مراكز الشرطة بعد اعتقال "محمد" نجل القيادى البارز نافذ عزام، وهو ما دفع قيادات من الصف الأول فى الجهاد للتدخل والعمل على إخلاء سبيل "محمد" قبل تدهور الأوضاع بشكل أكبر.

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تنكيل شرطة حماس بعناصر الجهاد الإسلامى

>وتتهم قطاعات واسعة من الشعب الفلسطينى فى غزة قوات الأمن التابعة لحركة حماس بالإفراط فى استخدام القوة والعنف بشكل غير مبرر، لمجرد محاولة إظهار قوتها وسيطرتها على مقاليد الأمور فى القطاع، دون أن تستثنى من ذلك حتى كوادر حركة الجهاد التى كانت مقربة من حماس.



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إصابات بحق كوادر بحركة الجهاد جراء اعتداءات حماس الوحشية



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عضو بالجهاد الإسلامى يتعرض لاعتداء من قبل شرطة حماس

مصادر: شرطة حماس تعتدى بالضرب المبرح على نجل قيادى بالجهاد الإسلامى