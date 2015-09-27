أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. اعتداءات وحشية من شرطة حماس على كوادر حركة الجهاد الإسلامى

Google+ Print
تداول نشطاء في حركة الجهاد الإسلامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى صوراً تُظهر عدداً من كوادر الحركة بعد تعرضهم لضرب مبرح واعتداء من عناصر أمن حركة حماس فى غزة، فى أول أيام عيد الأضحى، أمام مرأى المئات من المواطنين وسط مدينة غزة.
>اعتدءات حماس على كوادر حركة الجهاد الإسلامى -اليوم السابع -9 -2015
>

اعتدءات حماس على كوادر حركة الجهاد الإسلامى

وأظهرت الصور التى نشرها موقع 24، آثار اعتداءات وحشية تعرض لها كوادر حركة الجهاد الإسلامى، وبينهم أحد الصحفيين، خلال تواجدهم فى ميدان فلسطين، حيث استخدم أمن حماس الهروات دون أى مبرر، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وتسبب الحادث فى حالة من التوتر بين الحركتين فى قطاع غزة، خصوصاً أنه تزامن مع اعتداء آخر تعرّض لها نجل القيادى فى حركة الجهاد نافذ عزام، قبل أن يتم اعتقاله فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووقع اشتباك بين مجموعة من حركة الجهاد وأمن حماس أمام أحد مراكز الشرطة بعد اعتقال "محمد" نجل القيادى البارز نافذ عزام، وهو ما دفع قيادات من الصف الأول فى الجهاد للتدخل والعمل على إخلاء سبيل "محمد" قبل تدهور الأوضاع بشكل أكبر.
>تنكيل شرطة حماس بعناصر الجهاد الإسلامى -اليوم السابع -9 -2015
>

تنكيل شرطة حماس بعناصر الجهاد الإسلامى


>وتتهم قطاعات واسعة من الشعب الفلسطينى فى غزة قوات الأمن التابعة لحركة حماس بالإفراط فى استخدام القوة والعنف بشكل غير مبرر، لمجرد محاولة إظهار قوتها وسيطرتها على مقاليد الأمور فى القطاع، دون أن تستثنى من ذلك حتى كوادر حركة الجهاد التى كانت مقربة من حماس.

إصابات بحق كوادر بحركة الجهاد جراء اعتداءات حماس الوحشية -اليوم السابع -9 -2015
>

إصابات بحق كوادر بحركة الجهاد جراء اعتداءات حماس الوحشية

عضو بالجهاد الإسلامى يتعرض لاعتداء من قبل شرطة حماس -اليوم السابع -9 -2015
>

عضو بالجهاد الإسلامى يتعرض لاعتداء من قبل شرطة حماس

مصادر: شرطة حماس تعتدى بالضرب المبرح على نجل قيادى بالجهاد الإسلامى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365