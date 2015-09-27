رئيس برلمان ليبيا يطالب المجتمع الدولى بالمساهمة فى بناء بلاده وتسليح الجيش

قال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى، حميد الصافى، إن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، ألقى كلمة "ليبيا" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة فى "نيويورك" فى دورتها الـ"70"، إذ وضح الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية فى الدولة الليبية، وشرح التحديات، التى تواجه الشعب الليبى بعد توغل الإرهاب فى أجزاء من بلاده بمساندة ودعم بعض الدول.

وأضاف "الصافى"، أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، طالب دعم سياسى من المجتمع الدولى للمساهمة فى عودة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية فى ليبيا إلى الاستقرار، الذى ينتظره الشعب الليبى من الجهات الدولية.

وأشار المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان، إلى أن الكلمة تناولت أيضًا بناء مؤسسات الدولة الليبية ومساندة جيشها الوطنى فى حربه على الإرهاب، ووقف نزيف الدماء على أرض ليبيا.

واختتم الصافى، تصريحاته الصحفية التى أدلى بها مساء اليوم "السبت" من "نيويورك" أن كلمة رئيس البرلمان الليبى لاقت استحسانًا من عدد كبير من وفود الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، قد رأس وفد ليبى رفيع المستوى للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتاها الـ"70"، وسيحضر غدا وزير الخارجية محمد الدايرى إلى "نيويورك" للمشاركة مع الوفد الليبى قادما من الأراضى السعودية بعد أداء فريضة الحج.

رئيس البرلمان الليبى يصل نيويورك للمشاركة باجتماعات جمعية الأمم المتحدة