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البحرين تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية

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البحرين تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية البحرين تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين، محمد رضا بابائي، القائم بأعمال سفارة إيران لدى مملكة البحرين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية إثر التصريحات التي صدرت مؤخرً عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

وأعرب السفير عبدالله عبد اللطيف عبدالله، وكيل وزارة الخارجية البحرينية، عن استنكار واستياء مملكة البحرين البالغين إزاء هذه التصريحات التي تعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي، وخرقاً لمبادئ الأمم المتحدة، كما أنها تؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة وطبيعة العلاقات بين دولها، مشدداً على ضرورة التقيد التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للمملكة واحترام سيادتها واستقلالها، فضلاً عن التوقف الفوري عن إطلاق مثل هذه التصريحات غير المسؤولة وغيرها من أشكال التدخل في الشأن البحريني، والالتفات بصورة أكبر إلى الشعب الإيراني الصديق والعمل على تحسين أوضاعه بدلاً من افتعال مشكلات غير مبررة مع دول الجوار .

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مصر 365