لوران فابيوس: فرنسا لا ترى مستقبل للأسد فى سوريا

قالت فرنسا اليوم السبت إن الرئيس السورى بشار الأسد لا يمكن أن يلعب أى دور فى انتقال سياسى مستقبلى وإنها تأمل فى أن توضح روسيا نواياها العسكرية فى سوريا فى الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية لوران فابيوس فى مؤتمر صحفى "(الأسد) مسؤول عن الفوضى الحالية. إذا كنا سنقول للسوريين إن المستقبل سيكون مع الأسد سنعرض أنفسنا عندئذ للفشل."، وأضاف أن فرنسا ستدفع فى الأيام القادمة فى اتجاه إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين محذرا من أن الوضع الراهن قد يفيد متشددى الدولة الإسلامية

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