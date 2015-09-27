الكرملين: بوتين يناقش مع الملك سلمان حل الأزمة السورية فى اتصال هاتفى

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحثا خلاله التسوية في سوريا وقضايا إقليمية أخرى.

وأفاد الكرملين في بيان صحفى بأن زعيمي الدولتين تبادلا الآراء حول سبل بناء تعاون دولي فعال لمكافحة تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية.

وناقش الطرفان بالإضافة إلى ذلك، قضية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع الاخذ بعين الاعتبار التوتر في مدينة القدس.

وأعرب الزعيمان عن اهتمامهما المتبادل في تطوير الحوار حول القضايا الدولية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وذكر الكرملين أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الروسي.