صاروخ أطلق من سوريا يسقط فى المناطق المحتلة بهضبة الجولان

سقط صاروخ أطلق من سوريا على القطاع المحتل من مرتفعات الجولان مساء السبت دون أن يتسبب باصابات، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلى.

ومنذ اندلاع النزاع فى سوريا فى 2011 ساد التوتر مرتفعات الجولان مع ازدياد اعداد الصواريخ وقذائف الهاون التى تصيب الجانب الإسرائيلى ما يدفع الجيش الى الرد بالمثل احيانا.

وكانت اسرائيل احتلت المرتفعات البالغة مساحتها 1200 كلم مربع خلال حرب 1967 وضمتها لاحقا فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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