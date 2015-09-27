الرئيس هادى: سنرفع علم الجمهورية على كل جبال اليمن

أعلن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، مساء اليوم السبت أنه سيتم رفع علم الجمهورية اليمنية على كل جبال اليمن، وقال هادى فى بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر اليمنية "سنرفع علم الجمهورية غدا على جبال عيبان ومران وسنحان وكل جبال اليمن الشامخة كما رفعه بالأمس المناضل راجح بن غالب لبوزة فى قمم جبال الشرفين بمحافظة حجة قبل أن يتجه إلى ردفان لإطلاق شعلة ثورة الرابع عشر من أكتوبر الظافرة ".

وتابع "ربما لم يكن الحوثيون يدركون وهم يسعون لعودة الماضى البغيض أن الفارق مختلف جدا وأننا اليوم نعيش عصر الفضاء المفتوح والوعى ولأنهم لم يقرأوا حركة التاريخ ومتغيراته فقد انطلقوا من كهوف أسلافهم بنفس الأدوات والمنهج والشعارات لكن الواقع الذى يحيط بهم كان كفيلا بأن يسقطهم ويكشف عورتهم ويعيد لسبتمبر المجيدة ألقها وزخمها الكبير".

ولفت هادى إلى أنه "من الواجب اليوم ونحن نتذكر هذه الثورة العظيمة أن نقف تحية وإجلالا وأن ننحنى احتراما للأبطال الميامين من شهداء جمهورية مصر العربية الذين سالت دماؤهم على جبال واودية اليمن".

وأوضح أن موقفهم ذلك هو "ذات الموقف الخالد والمقدس الذى تسطره دول التحالف اليوم وهم يعمدون وحدة الجسد العربى بدماء أزكى واطهر شبابهم وأبطالهم وفى المقدمة منهم أخوة المصير والتاريخ والعروبة والدين الأبطال من ضباط وجنود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وكل أبطال دول التحالف العربي".

وأوضح هادي، أنه اليوم وفى ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر " أعاد الحوثيون إلى الذاكرة صورة القبح والبشاعة التى كان يتسم بها حكم أسلافهم الأئمة والذى كانوا يريدون استنساخه وفرضه من جديد".

وأضاف هادى أن الواقع الذى يحيط بهم "كان كفيلا بأن يسقطهم ويكشف عورتهم ويعيد لسبتمبر المجيدة ألقها وزخمها الكبير، والشعب اليمنى رفض إسقاط التجربة الإيرانية عليه ولن يقبل تلك التجربة الفاشلة والتى فشلت فى مهدها".

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