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مقتل جندى بقوات الصاعقة الليبية وإصابة آخرين جراء اشتباكات ببنغازى

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مقتل جندى بقوات الصاعقة الليبية وإصابة آخرين جراء اشتباكات ببنغازى مقتل جندى بقوات الصاعقة الليبية وإصابة آخرين جراء اشتباكات ببنغازى
لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعه مساء اليوم السبت، وأصيب آخرون جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور بوعطنى بمدينة بنغازى.

وقال متحدث القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي، فى تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جنديا بقوات الصاعقة "الكتيبة 17 " يدعى سالم الهدار، قتل وأصيب آخرون لم يتم حصرهم، جراء الاشتباكات مع قوات أنصار الشريعة بمنطقة بوعطنى ببنغازي.

وأضاف أن جثمان الجندى نقل لمستشفى الجلاء لعرضه على الطب الشرعي، لافتا أن الجرحى حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

يذكر أن جنديين بالجيش الليبى قتلا وأصيب 15 آخرون فى وقت سابق من اليوم، جراء الاشتباكات الجارية بمنطقة بوعطنى ببنغازي.
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