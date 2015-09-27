إيران:السعودية لم تصدر حتى الآن تأشيرات وفد متجه لمتابعة ضحايا حادث منى

زعمت وكالة إيسنا الإيرانية، أن السلطات السعودية لم تمنح تأشيرة دخول للوفد الإيرانى، المكلف من قبل طهران بتقصى حقائق حادثة التدافع فى منى، والتى أودت بحياة مئات الحجاج.

وقال على جنتى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامى، إنه كان من المقرر أن تسافر بعثة إيرانية برئاسته تضم وفدًا من الهلال الأحمر ونائب وزير الخارجية حسن قشقاوى، لكن السفارة السعودية فى طهران لم تصدر التأشيرات للوفد حتى الآن.

وكشف أن سفارة طهران فى السعودية تتابع الموضوع، ويجرى وزير الخارجية الإيرانى مباحثات حول هذا الموضوع من نيويورك.

ومن جانبه قال حسين أمير عبداللهيان مساعد وزير خارجية إيران للشئون العربية، إن المسئولين السعوديين بذريعة عطلة عيد الأضحى تنصلوا عن منح تاشيرة دخول لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامى، وأضاف: وزير الثقافة جنتى ومساعد الشئون القنصلية بوزارة الخارجية حسن قشقاوى والوفد المرافق لهما يتواجدون فى المطار منذ الساعة الثالثة.

وكانت إيران قد أعلنت فى وقت سابق أن وفدًا يضم كبار مسئولى الخارجية والهلال الأحمر سيتوجه إلى السعودية لمتابعة موضوع حارثة منى، وتحديد مصير الضحايا والجرحى الإيرانيين ونقلهم إلى البلاد.

يشار إلى أن الإحصائيات الأخيرة لضحايا الحجاج الإيرانيين فى منى بلغت 136 قتيلاً و90 مصابًا.