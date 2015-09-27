ميركل تقول إنه يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إنه حان الوقت لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون معبراً بحق عن توزيع القوى في أنحاء العالم في القرن الحادي والعشرين.

وقالت ميركل “إننا بحاجة إلى أسلوب عمل جديد لحل المشكلات. وذلك يجعل إصلاح مجلس الأمن ضرورياً، إصلاحاً يعبر عن توزيع القوى الحقيقي في العالم على نحو أفضل مما هو عليه اليوم”.

جاءت هذه الدعوة في ملخص لتصريحات ميركل في كلمتها الافتتاحية في اجتماع مع نظرائها من البرازيل والهند واليابان قدمه الوفد الألماني إلى الصحفيين.

وقالت “يجب أن نمضي بحكمة كبيرة ويجب أن نجد حلفاء لبلوغ هدفنا الإصلاح”.

وميركل في نيويورك لحضور اجتماع قمة زعماء العالم بشأن التنمية العالمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.