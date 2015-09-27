سلطات المطار توقف أمريكي «مخمور» من السفر للإمارات

أوقفت سلطات «مطار القاهرة» الدولي، سفر راكب أمريكى “مخمور” بعد حضوره للسفر إلى الإمارات، وذلك إعمالا للقواعد المتبعة حفاظًا على سلامة الركاب والطائرة.

صرح مصدر بالمطار، أن الراكب تقدم للسفر إلي دبي وعند إنهاء إجراءات سفره تلاحظ لمندوب الشركة الناقلة وقوف الراكب في حالة عدم اتزان وعدم قدرته على الحديث بطريقة مفهومة إضافة إلي هذيانه، وعلى أثر ذلك جرى استدعاء طبيب الحجر الصحي الذي أجرى الكشف على الراكب وقدم توصيًة بعدم سفره على متن الطائرة.

وقام رجال الأمن بمطار القاهرة الدولى بتسليم الراكب حقائبه وإخراجه من الدائرة الجمركية، وتحرر المحضر اللازم.