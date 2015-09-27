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«الأمن العام» يضبط 55 سلاحًا ناريًا ويعيد 3 سيارات في حملات ثاني أيام العيد

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«الأمن العام» يضبط 55 سلاحًا ناريًا ويعيد 3 سيارات في حملات ثاني أيام العيد «الأمن العام» يضبط 55 سلاحًا ناريًا ويعيد 3 سيارات في حملات ثاني أيام العيد

حملة امنية – ارشيفية

وجه قطاع «مصلحة الأمن»، العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 55 سلاحًا ناريًا، 146 قطعة من  السلاح الأبيض، 170 قضية مخدرات، تشكيل عصابي، 10 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 56 هاربًا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم في قضايا، تنفيذ 4916 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضبط 564 دراجًة بخارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات مُبلغ  بسرقتها.

وجري إتخاذ الأجراءات اللازمة حيال كل الوقائع.

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