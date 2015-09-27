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مخدرات القاهرة تضبط 23 كليو جرامًا من الحشيش قبل توزيعها في ثاني أيام العيد

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مخدرات القاهرة تضبط 23 كليو جرامًا من الحشيش قبل توزيعها في ثاني أيام العيد مخدرات القاهرة تضبط 23 كليو جرامًا من الحشيش قبل توزيعها في ثاني أيام العيد

حبس – تعبيرية

تمكنت « الأدارة العامة لمكافحة المخدرات» بالقاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 23,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على زبائنهم من متعاطي المخدرات في ثاني أيام عيد الأضحى.

وألقت قوة تابعة للإدراة القبض على هارب من سجن وادى النطرون خلال يناير 2011 ، والمحكوم عليه فى قضية “مخدرات ” بالسجن 5 سنوات. واثنين آخرين أثناء إستقلالهم سيارة بطريق النصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 23,500 ) كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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