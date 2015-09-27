حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 27 سبتمبر 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

برج الحمل

2- حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 27 يوليو 2015

برج الثور

3- حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 27 سبتمبر 2015

برج الجوزاء

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

برج الأسد

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

برج الجدى

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

برج الدلو

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 27 سبتمبر 2015

برج الحوت

>مواليديعشقون العائلة واللمة ، له مشاعر فياضة سواء رجل أو امرأة، كما أن الميول الأدبية تضفى عليهم الهدوء وتعطيهم جرعات من الرومانسية تميزهم، ولهم كاريزما واضحة، وبالرغم من الهدوء الذى يتميزون به إلا أنهم يعشقون الشهرة ويسعون إليها.>الرجال من مواليديهتمون بجمالهم وأناقتهم جدا، وهذا ما يميزهم فإذا شهدت رجلا أنيقا ومهندما لابد أن تجده ينتمى لهذا البرج، فمن الممكن أن ينفق كل ما لديه من مال لشراء ملابس غالية أو آخر ماركة، علاوة على هذا فهو يؤمن بالحرية فى كل شىء ويحترم حرية الغير ولا يقترب منها إلا فى حدود السماح له ،ودائما يشيد به زملاؤه فى العمل والمحيطون به عموما.>مواليدمتناقضون فى تصرفاتهم فمرة تجدهم مسالمين ولطفاء ومرة أخرى تجدهم فى حالة غريبة من العصبية والتوتر والقلق، مولود برج الجوزاء تخشى السيدات الاقتران به لأنه يهوى الترحال دائما ويسافر وقتما شاء غير مكترث بما يتركه، ويهوى الرياضة ويمكنه أن يسافر إلى آخر العالم لمشاهدة أو ممارسة نوع غريب منها، لكنه صاحب شخصية قوية ومؤثرة.>هذا الرجل يميزه خفة الظل والمرح لأنه رجل يعشق الحياة بما فيها، والمحيطون به يعشقون مصادقته لخفة ظله وروحه ومساعدته لجميع من حوله، ويفضلون قضاء نهاية الأسبوع معه أو الاشتراك معه فى رحلات قصيرة، لأنه يعشق المغامرة والمفاجآت غير المتوقعة ، ولكن يعيبه كثرة علاقاته النسائية مما يتسبب فى فشل أى علاقة جادة يحاول أن يقيمها.>عندما تتعامل مع مواليدفإنك كثيرا ما تجده يتعامل بازدواجية واضحة ومزاج مختلف حسب الحالة النفسية، وفى كثير من الأحيان لا تستطيع التعامل معه لعدم إدراكك ما هى الحالة التى يكون عليها وقتها لأنه كثيرا ما يستطيع التحكم فى ردود أفعاله وتصرفاته بسبب هذا الازدواج، ولكنه ماهر فى كسب صداقات الآخرين بسرعة .>هذا الرجل لديه حساسية شديدة فى التعامل مع الترتيب والنظافة، وتجده دائما مهموما بترتيب كل أموره وأمور غيره، وعندما تزوره فى بيته تجد أن شخصيته تطغى على كل مكان فى المنزل، لكنه كريم ويحب العائلة ويحترم كل المحيطين به وله كاريزما واضحة فى مجال عمله.>رجل برج الميزان متزن فى قراراته لا يأخد أى قرار دون دراسته دراسة وافية وعن اقتناع، حتى تأتى نتائجه متوافقة مع اتزانه وهدوئه ولهذا يلجأ إليه الكثيرون لحل بعض الخلافات والمشاكل، فإنه غالبا ما يقدم لهم الحلول المريحة والذكية والصحيحة، لذلك يعتبر صاحب هذا البرج من أفضل السياسيين الذين يخططون لمستقبلهم فى العمل العام.>إذا وجدت رجلا أو امرأة تحتار فى شخصياتهم ما بين الخير والشر فهؤلاء ينتمون إلى برج العقرب فهناك تناقض واضح فى شخصيتهما وقد يكون هذا ناتج من طبيعته المائية وتأثره بكوكب المريخ .>هو ناجح فى أى مجال يخوضه، سهامه تصيب الهدف الذى خطط له بقوة، لكن يعيبه سرعة الغضب الذى يخسر معه الكثير من علاقاته الطيبة ، لكنه كريم جدا يعطيك دون حساب فى حالة احتياجك للمال ويوفر عليك حرج السؤال يتساوى فى هذا الكرم المرأة والرجل من برج القوس .>مولوديحترم ويقدر الروابط العائلية ويحرصون دائما على مد صلة الرحم كثيرا ، ويحملون الهدايا للأهل فى المناسبات كما أنهم يخضعون للتقاليد ويحترمون الرسميات، ولكنهم قد يصابون بالاكتئاب والتشاؤم إذا ما وجدوا الحياة تروق لهم وعموما هم لديهم قلق عام هو الذى يؤدى بهم إلى شعور الكآبة، وإذا ما تخلصوا من هذا الشعور ينطلقون فى حياتهم بمرح وسعادة.>مواليدلديهم شغف بالمعرفة، ويميزهم قوة الذاكرة عن نظرائهم بسبب أن أورانوس يزودهم بقدرة تركيز أكبر تجعلهم قادرين على التقاط ما يدور حولهم ، لديه حدس قوى يستطيع أن يتعامل معه بكفاءة ويفيده فى اتخاذ القرارات واستكشاف الواقع .>مواليدلديهم حاسة سادسة يستكشفون من خلالها الواقع ولذلك تجد هفواتهم وأخطاءهم قليلة، من الممكن أن يتوقعوا الأشياء بسهولة، كما أن أحلامهم كثيرا ما تتحقق وتصدق، صاحب برج الحوت متقلب جدا فى كثير من الأحيان ويعيش تناقضات غريبة قد يحتار البعض فى تفسيرها، ويستطيع أن يكيف نفسه على أى شىء يريده.