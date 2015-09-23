مرور الجيزة يضبط 2415 مخالفة فى 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها المرورية لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة والعمل على تحقيق السيولة المرورية، وكذلك رفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وضبطت الحملات المرورية التى تم شنها 2415 مخالفة مختلفة ما بين بدون قيادة متنوعات انتظار خاطئ و30 مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانونا و68 مخالفة حملة مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، و1630 مخالفة نموذج 125 وتم حجز 18 توك توك.