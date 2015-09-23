النيابة تقرر إعدام 85 كيلو من اللحوم الفاسدة بمطوبس كفر الشيخ

أثبتت نتائج الفحص الظاهرى لـ 85 كيلو من اللحوم التى تم ضبطها بمطاعم وعدد من محال الجزاره بمعرفة مفتشى الأغذية بمكتب مراقبة الأغذية بمطوبس والطبيب البيطرى المشارك فى الحملات الدورية بمطوبس، أن عينات اللحوم المجمدة غير محتفظة بخواصها الطبيعية وتنبعث منها رائحة كريهة ووجد بها أن الأنسجة غير متماسكة وتغير فى اللون والعينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما أثبتت نتيجة فحص عينات الكبدة المجمدة أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية ولها رائحة كريهة ويوجد بها تغير باللون ووجد بها عدد من الميكروبات القولونية أعلى من الحد المسموح به، والعينة غير صالحة بكتريولوجيا للمواصفات القياسية 1473 لسنة 2007 والعينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكانت نيابة مطوبس قد قررت سحب عينات من الكبدة المجمدة واللحوم المجمدة المضبوطة على ذمة القضايا المحررة لإرسالها للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بإعدام الأحراز المضبوطة على ذمة القضايا أرقام 16364 جنح 2015 مطوبس، 16366 جنح 2015 مطوبس بمعرفة الطب البيطرى بمطوبس وحضور ضابط من شرطة مطوبس.