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ضبط 5405 صواريخ ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص بمطروح

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ضبط 5405 صواريخ ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص بمطروح ضبط 5405 صواريخ ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص بمطروح
تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارا مساء أمس الثلاثاء، بتمكن مباحث بمطروح من ضبط 5405 صواريخ ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص.

تمكن المقدم إسلام عمارة رئيس قسم مباحث التموين والقوة المرافقة، من ضبط "ثروت.ا.م" 20 سنة عامل بمحل للخردوات بمطروح، لعرض وبيع ألعاب نارية محظور تداولها، عبارة عن 2050 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع، وضبط "حسان.ع.ع" 42 سنة المسئول عن محل خردوات، أثناء عرضه وبيع 1700 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وضبط "درويش.ع.س" 62 سنة صاحب محل مواد غذائية، بالكيلو 4 بمطروح لحيازته داخل المحل 1657 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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