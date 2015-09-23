ضبط 160 كيلو بانجو قبل ترويجها بمحافظات الصعيد خلال العيد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد تحت إشراف اللواء أحمد الخولى، مدير الإدارة، واللواء أحمد عمر وكيل الإدارة من ضبط كمية من نبات البانجو كانت معدة للترويج بعيد الأضحى على محافظات الصعيد.

وردت معلومات إلى المقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد بجلب "أحمد ر ح" 32 سنة سائق ومقيم محافظة أسوان كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر وإعدادها لترويجها خلال عيد الأضحى على مروجى المواد المخدرة بجنوب الصعيد.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزتة 160 كيلو بانجو ومبلغ مالى أثناء استقلاله سيارة بإحدى الأكمنة المعدة بطريق "فقط– القصير"، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.