ضبط بندقيتين وفرد خرطوش وطلقات جرينوف بحوزة 4 أشخاص بمطروح

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارًا مساء الثلاثاء، بتمكن ضباط شرطة أقسام مطروح والسلوم والضبعة والعلمين، من ضبط بندقيتين وفرد خرطوش وطلقات جرينوف بحوزة 4 أشخاص.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، من ضبط بندقية خرطوش بروحين تركية الصنع، عيار 12 وطلقة من ذات العيار، بقصد الصيد تخلى حائزها عنها عند مشاهدته للقوات وفر هاربا.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة السلوم والقوة المرافقة، هانى م. م. أ 18 سنة طالب، مقيم السلوم وبحوزته بندقية خرطوش أمريكية الصنع، عيار 12 وطلقة من ذات العيار بقصد الصيد، وذلك أثناء قيادته السيارة رقم 2684 ج هـ ص، بدون رخصة قيادة، وضبطت مباحث قسم شرطة مطروح فرج ع. ا.ق 37 سنة عاطل، مقيم رأس الحكمة، مطروح، وبحوزته عدد 232 طلقة جرينوف و7 أقراص لعقار الترامادول المخدر وسلاح أبيض مطواة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة من ضبط ذكى م. ر 50 سنة عاطل، مقيم بقرية سيدى عبد الرحمن، لحيازته فرد خرطوش محلى الصنع، عيار 12 و10 طلقات من ذات العيار بقصد الصيد، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.