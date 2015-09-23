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حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالعمرانية

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حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالعمرانية حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الهيروين، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

كانت وردت معلومات للنقيب محمد رشوان معاون مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد باتجار "محمد.ا.ع" 30 سنة عاطل، ومسجل خطر بالمواد المخدرة، وأنه أحد أكبر مروجى الهيروين بمحافظة الجيزة.

ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل من خلال مصدر سرى إلى أن المتهم متواجد بجوار مسجد السلام بشارع الهرم لترويج المخدرات على عملائه، وعلى الفور انتقل الضابط بسيارة ملاكى، مدعيا أنه يرغب فى الشراء منه، ونجح فى شراء 16 تذكرة هيروين، وعقب انتهاء عملية الشراء تمكن من القبض عليه وضبط بحوزته مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أمام المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من المتعاطين. وأضاف أن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة بيع المواد المخدرة، فأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى أمر بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365