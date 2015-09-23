14 أكلة صحية تقوى الصحة وتطول العمر

كشف جيمى أوليفر، الشيف البريطانى ومقدم التلفزيون الشهير عن مجموعة من الأطعمة التى يجب أن تتواجد داخل مطبخ كل بيت، حيث ثبت حسب الدراسات الطبية الحديثة أنها تساهم فى تعزيز صحة الإنسان والحد من خطر إصابته بالأمراض، وقد تساهم نظريا فى بلوغه عمر المئة.

وتشمل قائمة الأطعمة الصحية التى يجب أن نكثر من تناولها:

>1.البيض: غنى بالبروتين وفيتامين "أ" و"د" و"ب2" و"ب12" وحمض الفوليك واليود.

>2.لبن الماعز: غنى بالكالسيوم والبروتين وفيتامين "د".

>3.الأسماك: غنية بالأحماض الدهنية "أوميجا-3".

>4.البطاطا: غنية بفيتامين "أ" و"ب5" و"ب6".

>5.الجرجير والخضراوات الورقية الخضراء: غنية بحمض الفوليك والمغنسيوم.

>6.جبن التوفو: جبنة حليب الصويا وهى غنية بثمانية أحماض أمينية أساسية بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم.

>7.عين الجمل: غنية بالنحاس وحمض الفوليك والمغنسيوم.

>8.الفواكه الطازجة: غنية بأنواع عديدة من الفيتامينات باختلاف أنواعها.

>9.الفاصوليا السوداء: غنية بالألياف والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك والمغنسيوم.

>10.أعشاب البحر: غنية بالحديد وفيتامين "ب12".

>11.الثوم: غنى بفيتامين "ج" و"ب6" و"المنجنيز" والسيلينيوم والكثير من مضادات الأكسدة.

>12. الجمبرى: غنى بالمغنسيوم والزنك والسيلينيوم وفيتامين "ب12".

>13.الأرز البرى: غنى بالألياف الطبيعية والمغنسيوم والفسفور.

>14.الشطة: غنية بفيتامين "ج" و"أ" والكثير من مضادات الأكسدة.

وأضاف التقرير الذى نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر أغسطس الجارى أنه يجب الحد من تناول اللحوم بمعدل مرتين فى الأسبوع بحد أقصى، وكما يجب تناول أغلبية السعرات الحرارية فى النصف الأول من اليوم.