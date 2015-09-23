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كتلة المستقبل تنتقد دعوة الحراك بلبنان لإجراء إنتخابات نيابية قبل الرئاسية

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كتلة المستقبل تنتقد دعوة الحراك بلبنان لإجراء إنتخابات نيابية قبل الرئاسية كتلة المستقبل تنتقد دعوة الحراك بلبنان لإجراء إنتخابات نيابية قبل الرئاسية
انتقدت كتلة تيار "المستقبل" بمجلس النواب اللبنانى مطالبة الحراك المدنى اللبنانى بإجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن هذا الموقف يشكل انحيازا لفريق سياسى ومواجهة لأطراف أخرى، مما يفقد الحراك المدنى حياديته.

ورأت الكتلة، فى بيان صدر عقب اجتماعها أمس الثلاثاء، أنه يجرى تناسى المطلب الأساسى و الضرورى، فى انتظام النظام السياسى اللبنانى أى انتخاب رئيس الجمهورية الذى هو المفتاح الأساسى للبدء بإعادة تكوين المؤسسات الدستورية والتقدم على مسار إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها والبدء بعدها بإقرار قانون جديد للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية.

وأكدت أن اتفاق الطائف حسم أن لبنان وطن حر مستقل، نهائى لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا و مؤسسات عربى الهوية و الإنتماء، فى جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفى طليعتها حرية الرأى والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل.

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