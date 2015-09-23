"البيئة" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة حالات تلوث الهواء خلال أيام العيد

قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة حالات تلوث الهواء والمياه، مؤكدا أن مسئولى التفتيش والمتابعة لم يحصلوا على إجازات خلال العيد.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تسعى لإحكام السيطرة على جميع المخلفات الزراعية أو المخلفات البلدية أو المنزلية أو الصناعات الصغرى أو المتوسطة أو عوادم السيارات أو تلويث مياه وغيرها والتى من الممكن أن يستغل المواطنين إجازة العيد ويخالفون القانون ويلوثون البيئة.

موضوعات متعلقة..

>وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان التعامل مع المخلفات الصلبة