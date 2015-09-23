طوارئ بـ"القابضة لمياه الشرب" وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع حالة الطوارئ بكل الشركات التابعة للمحافظات وإلغاء الإجازات، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، أنه أصدر تعليمات بإلغاء الإجازات لكل القيادات بشركات المياه بمختلف المحافظات ورفع حالة الطوارئ خلال أيام العيد.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهدف من إلغاء الإجازات هو تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وتلاشى انقطاع المياه.

من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إلغاء الإجازات وإعلان الطوارئ بكل قطاعات الشركة وفروعها وإعداد نظام ورديات طوال الـ24 ساعة بجميع المحطات والشبكات، وتزويد جميع فروع الشركة بالمحافظة بغرفة للطوارئ مدربة على مواجهة أى حالات طوارئ أثناء إجازة عيد الأضحى.

وطالب المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه حتى لا تعانى بعض المناطق من نقص كمية المياه، وأيضا الحفاظ على الصرف الصحى والتخلص من مخلفات الأضاحى بالصورة الأمثل تجنبا لحدوث طفوحات خلال فترة العيد.

وأشار مجاهد إلى أنه قد تم تنفيذ خطة تطهير وصيانة لكل خطوط وشبكات الصرف الصحى استعدادا لعيد الأضحى، مضيفا: "تم تخصيص الخط الساخن رقم 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورا بجميع مراكز ومدن المحافظة".