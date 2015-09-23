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مسئول ببرنامج الرئاسة لتأهيل الشباب: نفكر بنموذج مشابه للفئة من 30 لـ45 عاما

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مسئول ببرنامج الرئاسة لتأهيل الشباب: نفكر بنموذج مشابه للفئة من 30 لـ45 عاما مسئول ببرنامج الرئاسة لتأهيل الشباب: نفكر بنموذج مشابه للفئة من 30 لـ45 عاما
قال الدكتور خالد حبيب، أحد مسئولى برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب للقيادة، والذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى، إن البرنامج حقق نجاحا باهرا من الساعات الأولى لفتح باب التسجيل به، حيث سجل آلاف من الشباب رغبات للالتحاق بالبرنامج كما لاقى تفاعلا شديدا من جانب المواطنين سواء فى الفئة العمرية المتاح لها المشاركة 20 إلى 30 عاما أو فئات أخرى أصغر وأكبر.

وأضاف خالد حبيب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئاسة تفكر بجدية فى عمل برنامج تأهيل للمواطنين الراغبين فى المشاركة من سن 30 عاما وحتى 45 لكنها تختلف قليلا عن التى سيتلقاها المشاركون فى برنامج تأهيل الشباب للقيادة والذين تبلغ أعمارهم من 20 إلى 30 عاما فقط، موضحا أنه من المتوقع أن يتم فتح باب التقدم للمشاركة فيه بعد نجاح البرنامج الحالى .

وأشار حبيب، إلى أن فكرة عمل برنامج للفئة من 30 إلى 45 عاما، طرحت بعد كم الرسائل التى تلقاها مسئولو البرنامج سواء بصفة خاصة أو عبر الصفحات الخاصة بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى .

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