المرور يضبط 821 مخالفة مرورية بالقاهرة الكبرى

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 821 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 134 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 151 مخالفة مرورية بالقاهرة، و 210 مخالفة مرورية بالجيزة، 315 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.