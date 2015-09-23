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الاشتباه فى تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية عقب تناول وجبة سمك

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الاشتباه فى تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية عقب تناول وجبة سمك الاشتباه فى تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية عقب تناول وجبة سمك
استقبلت مستشفى القنايات المركزى بالشرقية، 10 أشخاص من أسرة واحدة فى حالة إعياء شديدة ويشتبه فى إصابتهم بالتسمم.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالمحافظة، أن المصابين من أسرة واحدة، وهم؛ مسن وأبناؤه وأحفاده، وهم 4 أطفال، ومقيمون جميعًا بقرية فرسيس التابعة لمركز ديرب نجم.

وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ صحفية، أنهم كانوا يعانون من قئ وإسهال شديد، وعلى الفور إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم، وسحب عينات من القئ لتحليلها، مشيرًا إلى أن المصابين أكدوا تناولهم وجبة سمك اشتروها من السوق.

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مصر 365