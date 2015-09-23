القبض على لصين عقب سرقتهما صندوق زكاة مسجد بشبرا بعد مطاردة الأهالى لهما

قام النقيب محمد سلامة معاون مباحث قسم شرطة شبرا وبصحبته القوة المرافقة، بالقبض على "عبد الكريم.م.ع" 20 سنة عاطل، مقيم شبرا الخيمة، و"عبده.ج.ر" 24 سنة عاطل، وذلك بمساعدة أهالى المنطقة الذين طاردوا اللصين عقب قيامهما بسرقة صندوق زكاة أحد مساجد المنطقة.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهمين وراء سرقة 500 جنيه من صندوق الزكاة الخاص بمسجد أنصار الإسلام فى روض الفرج، بعد كسر القفل، وذلك باستخدام مفك تم ضبطه بحوزتهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.