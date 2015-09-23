"اليوم السابع" ينشر مواقيت صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات

ينشر "اليوم السابع" مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة ومحافظات ومدن جمهورية مصر العربية، والتى حددتها الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأشارت الحسابات الفلكية، إلى أن وقت الصلاة فى محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف وبنها سيكون فى الساعة السادسة و9 دقائق، وأن حلايب أول المدن المصرية التى ستؤدى صلاة العيد فى الساعة الخامسة و57 دقيقة، فيما ستكون مدينة السلوم آخر المدن المصرية التى سيؤدى قاطنوها الصلاة فى الساعة السادسة و33 دقيقة.

وقال الدكتور أبو العلا أمين القيام بأعمال رئيس المعهد - فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "إن صلاة العيد ستحين فى محافظة الإسكندرية فى السادسة و14 دقيقة، وبورسعيد والإسماعيلية فى الساعة السادسة و4 دقائق، وأبو سمبل فى السادسة و7 دقائق، وفى السويس الساعة السادسة و4 دقائق، والعريش فى الخامسة و58 دقيقة، والطور فى الخامسة و59 دقيقة، وسانت كاترين والغردقة فى الخامسة و58 دقيقة.

وأضاف أن صلاة العيد فى طابا ستكون فى تمام الساعة فى الخامسة و54 دقيقة، وشرم الشيخ فى الخامسة و57 دقيقة، ودمنهور فى السادسة و12 دقيقة، ودمياط فى السادسة و6 دقائق، وطنطا وشبين الكوم والفيوم وكفر الشيخ فى السادسة و10دقائق، وفى الزقازيق الساعة السادسة و8 دقائق، وأسيوط فى الساعة السادسة و9 دقائق، فيما تكون فى المنيا فى السادسة و11 دقيقة، وفى سوهاج فى الساعة السادسة و5 دقائق، وقنا السادسة و3 دقائق، وأسوان فى السادسة ودقيقتين، ومرسى مطروح السادسة و25 دقيقة، ونويبع فى الساعة الخامسة و55دقيقة والمنصورة السادسة و8 دقائق.

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