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توفيق عكاشة: 40 لواء وعربات مصفحة نقلتنى للسجن.. "دا أنا أخطر من الظواهرى"

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توفيق عكاشة: 40 لواء وعربات مصفحة نقلتنى للسجن.. "دا أنا أخطر من الظواهرى" توفيق عكاشة: 40 لواء وعربات مصفحة نقلتنى للسجن.. "دا أنا أخطر من الظواهرى"
استنكر الإعلامى توفيق عكاشة، تعامل وزارة الداخلية بعد حديثه عن محاولة اغتياله مطلع الشهر الجارى، قائلاً: "حينما تعرضت لمحاولة الاغتيال جاءنى مأمور القسم بمفرده، لكنه حينما ألقى القبض على ونقلت من قسم مدينة نصر إلى سجن المزرعة جاءنى 40 لواء و18 ضابطا و13 عربة مصفحة تحمل مدافع متعددة بقيادة حكمدار القاهرة.. دا أنا أخطر من الظواهرى".

وأضاف عكاشة، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه ذهب للقاء وزير الداخلية بزى السجن، بعد خروجه، وطالبه بتشديد الحراسة خوفاً على وليس نفسه، وتابع: "قلت للوزير لو حصلى حاجة هاتحصل فتنة، وأى حد عاوز يصفى حسابات معايا يبقى بيصفى حسابات مع مصر".

واستطرد عكاشة: "مافيش حد هايصدق إن الإرهاب هو من صفانى وستلصق التهمة بالأمن، ومن هنا طالبت وزير الداخلية بتشديد الحراسة لكنه لم يشددها وظلت كما هى".


>- توفيق عكاشة يغلق الهاتف فى وجه مذيع الـــ"بيت بيتك" لإثارته قضية "النفقة"

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