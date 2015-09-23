أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد جمال عن فتاة أغنية "اضحكى": "دى أوحش حاجة فى هولندا"

Google+ Print
أحمد جمال عن فتاة أغنية "اضحكى": "دى أوحش حاجة فى هولندا" أحمد جمال عن فتاة أغنية "اضحكى": "دى أوحش حاجة فى هولندا"
قال المطرب الشاب أحمد جمال، إن الدافع وراء استعانته بفتاة هولندية فى أغنية "اضحكى"، وراؤه ارتباط وثيق بكلمات الأغنية ورؤية فريق العمل، مشيراً إلى أن الكلمات تتطلب فتاة جميلة، وتابع ضاحكاً: "بصراحة دى كانت أوحش حاجة فى هولندا حولنا نجيب أوحش من كدا معرفناش".

وأضاف "جمال"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الأغنية العاطفية ستعود مرة أخرى للساحة المصرية وستجد مكانها فى قلوب الشعب، مشيراً إلى أن الفن له مكانه فى الوسط المصرى.

وأشار المطرب الشاب، إلى أنه متفائل بمستقبل البلاد خاصة فى ظل توحد الصف وتماسك المصريين.


>- فويس ميديا: ألبوم أحمد جمال يحقق نجاحا كبيرا فى الدول العربية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365