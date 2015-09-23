أحمد جمال عن فتاة أغنية "اضحكى": "دى أوحش حاجة فى هولندا"

قال المطرب الشاب أحمد جمال، إن الدافع وراء استعانته بفتاة هولندية فى أغنية "اضحكى"، وراؤه ارتباط وثيق بكلمات الأغنية ورؤية فريق العمل، مشيراً إلى أن الكلمات تتطلب فتاة جميلة، وتابع ضاحكاً: "بصراحة دى كانت أوحش حاجة فى هولندا حولنا نجيب أوحش من كدا معرفناش".

وأضاف "جمال"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الأغنية العاطفية ستعود مرة أخرى للساحة المصرية وستجد مكانها فى قلوب الشعب، مشيراً إلى أن الفن له مكانه فى الوسط المصرى.

وأشار المطرب الشاب، إلى أنه متفائل بمستقبل البلاد خاصة فى ظل توحد الصف وتماسك المصريين.

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