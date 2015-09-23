«الجوازات» تحكم قبضتها على المخالفين في الحج

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للجوازات بأن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة بلغت (30) قراراً إدارياً تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج وذلك حتى يوم أمس الاول 9/12/1436ه وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين (1.250.000) ريال وتم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها (435) يوماً بحق المخالفين، كما اشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة عدد (ثماني) مركبات استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح.

وشددت الجوازات على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات الحج حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة والمساءلة القانونية موضحة بأن العقوبات النظامية الصادرة بحق كل من ينقل أشخاص متوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح:

• غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال عن كل حاج يتم نقله.

• السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

• ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

• مصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.