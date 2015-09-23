اليوم الوطني تتويج لمسيرة الجهاد من أجل الوحدة

قال ماضي بن مدغم السبيعي المدير التنفيذي لمهرجان براحة الخيل ومدير ملتقى ملاك الخيل السعودية أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة يطل علينا كل عام ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم.

ويظل الأول من الميزان من عام 1352ه يوما محفورا في ذاكرة التاريخ منقوشا في فكر ووجدان المواطن السعودي، كيف لا وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل.

وفي هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قيادة، ووفاء شعب، ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ، وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار، متمسكا بعقيدته ثابتاً على دينه.

إن في حياة الأمم والشعوب أياما هي من أنصع تاريخها، ويومنا الوطني لبلادنا الطاهرة تاريخ بأكمله، إذ يجسد مسيرة جهادية طويلة خاضها البطل الموحد -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز آل سعود، ومعه أبطال مجاهدون هم الآباء والأجداد -رحمهم الله جميعاً-، في سبيل ترسيخ أركان هذا الكيان وتوحيده، تحت راية واحدة وهي راية التوحيد.

ومثلما كان اليوم الوطني تتويجاً لمسيرة الجهاد من أجل الوحدة والتوحيد فقد كان انطلاقة لمسيرة جهاد آخر، جهاد النمو والتطور والبناء للدولة الحديثة.