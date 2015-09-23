ضبط 9117 من مخالفي نظام الحج وناقليهم في عسير

تابعت شرطة منطقة عسير خطة العمل في جميع شرط المحافظات والطرق المؤدية لمنطقة مكة المكرمة بنقاطها الثابتة والمفاجئة لضبط مخالفي أنظمة الحج، وأسفرت عن ضبط ٧٣١٦ مخالفاً لنظام الحج (حج بدون تصريح) من جنسيات مختلفة منهم ٣٣٩٠ مواطناً، كما قبض على ١٨٠١ مخالف من الناقلين للحجاج.

وقال الرائد زيد القحطاني الناطق الإعلامي لشرطة عسير إنه تم ضبط أربعة مكاتب حج وهمية وتسعة سماسرة مقيمين، واتخذت حيالهم الإجراءات النظامية اللازمة. وأوضح اللواء محمد أبو قرنين مدير شرطة المنطقة أن كل هذه الخطط المعدة هي لتحقيق الهدف المنشود بأن يؤدي الحجاج فريضتهم بكل روحانية وسكينة.