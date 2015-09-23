الداخلية تنهي استعداداتها لاستضافة أسر الشهداء

أنهت وزارة الداخلية الترتيبات اللازمة لاستضافة أسر شهداء الواجب الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باستضافتهم على نفقة الوزارة.

وبيّن مدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم بن محمد المحرج، أنه تم تخصيص خمسة مقاعد لكل أسرة من أسر شهداء الواجب البالغ عددها 205 أسر، وتسخير كل الإمكانات من أجل راحتهم لأداء مناسك حجهم دون عناء وبكل يسر وطمأنينة.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع إحدى مؤسسات حجاج الداخل لاستضافة هذه الأسر وتأمين السكن بأفضل المستويات وبالقرب من الجمرات وتيسير تنقلاتهم، وتأمين الإعاشة والرعاية الطبية والاستشارية.