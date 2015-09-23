يوم الوطن.. ملحمة كفاح ارتسمت على أرض المملكة

تحتفل المملكة بذكرى اليوم الوطني الخامسة والثمانين هذا اليوم الأربعاء التاسع من ذي الحجة لعام 1436ه المقابل لغرة برج الميزان من العام 1394 الهجرية الشمسية الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر 2015م.

وتحتفي المملكة قيادة وشعباً خلال هذا اليوم بذكرى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- توحيد هذه البلاد المباركة تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وإطلاق اسم (المملكة العربية السعودية) عليها في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من عام 1351ه بعد كفاح استمر 32 عاماً، أرسى خلالها قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم- سائراً في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود، لتنشأ في ذلك اليوم دولة فتية تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرة السلام والخير والدعوة المباركة باحثة عن العلم والتطور سائرة بخطى حثيثة نحو غد أفضل.

ويستعيد أبناء المملكة في هذا اليوم ذكرى توحيد البلاد، وهم يعيشون واقعاً جديداً من الحزم والعزم، خطط له ورسم ملامحه الأولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مدعوماً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وضخ روح الشباب في قيادات الدولة، وذلك بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، واستمرار مسيرة التنمية في المملكة، مع المشروعات الضخمة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، فضلاً عن مده ليد العون للأشقاء العرب، عبر إطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل لنصرة الشعب اليمني وقيادته من أيدي العابثين، لتتواصل مسيرة العطاء بقيادة الملك سلمان.

وبالعودة إلى صفحات التاريخ، فقد ارتسمت على أرض المملكة مسيرة توحيد في ملحمة كفاح تمكن فيها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من جمع قلوب أبناء وطنه على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله ‌عليه وسلم، وقادهم في سباق مع الزمان والمكان لعمارة الأرض وإرساء قواعد وأسس وطن الشموخ.

ومثلما يستلهم السعوديون من ذكرى اليوم الوطني الهمة والعزيمة لمواصلة العمل والعطاء للرقي بالوطن، يقف الباحثون والمؤرخون وقفة تأمل وإعجاب في تاريخ هذا الكيان الشامخ على البناء وتخطي العوائق والصعاب والتغلب على كل التحديات، بفضل من الله وتوفيقه أولاً، ثم بالإيمان القوي والوعي التام بوحدة الهدف وصدق التوجه، في ظل تحكيم شرع الله والعدل في إنفاذ أحكامه لتشمل كل مناحي الحياة.

وكانت الدولة السعودية الأولى المؤرخة في 1157ه قد قامت بمناصرة الإمام محمد بن سعود لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- الهادفة إلى تصحيح المعتقدات الشرعية مما شابها من الشبهات والجهل، ولذلك قام بجهود كبيرة في مؤازرة دعوة الشيخ محمد -رحمه الله- وتطلعاته إلى مجتمع تتمثل في جميع شؤون حياته سمات المجتمع المسلم الصحيحة، واتفق الإمام والشيخ في ذلك العام على التعاون للعودة بالمجتمع ‌في جزيرة العرب إلى عقيدة الإسلام كما كانت عليه في صدر الإسلام ووفقا لما جاء به رسول الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وسارا على هذا السبيل لتحقيق هذا الهدف الكبير.

بعد ذلك تتابع كفاح عائلة آل سعود منطلقين من ذات المنطلق، فلم تنطفئ جذوة الإيمان في قلوب الفئة المؤمنة بانتهاء حكم الدولة السعودية الأولى بعد زهاء ستة وأربعين عاما بسبب التدخل الأجنبي، ففي العام 1240ه قامت الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام المؤسس الثاني تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود -رحمه الله-، الذي واصل ومن بعده أبناؤه نهج أسلافهم نحو ثمانية وستين عاماً، حتى انتهى حكم الدولة السعودية الثانية عام 1308ه نتيجة عوامل داخلية.

وبزغ فجر اليوم الخامس من شهر شوال من العام 1319ه إيذاناً بعهد جديد، حيث استعاد الموحّد الباني الملك عبدالعزيز -رحمه الله- مدينة الرياض ملك آبائه وأجداده في صورة صادقة من ‌صور البطولة والشجاعة والإقدام، فوضع أولى لبنات هذا البنيان الكبير على أسس قوية هدفها تحكيم شرع الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‌، وواصل الملك الموحد عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- كفاحه لإعلاء كلمة الله ونشر عقيدة التوحيد الصافية، والعودة بالأمة في هذه البلاد المباركة إلى دين الله عودة نصوحاً، على نهج قويم يحوطه الحزم وقوة الإرادة.

ولم يفت في عضد المؤسس ورجاله قلة العدد والعدة، فانطلق من الرياض بذلك الإيمان الصادق في جهاده، حتى جمع الله به الصفوف وأرسى دعائم الحق والعدل والأمن والأمان‌، وتوحدت القلوب على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتوحدت أرجاء البلاد وأينعت تلك الجهود أمناً وأماناً واستقراراً، وتحول المجتمع من قبائل متناحرة إلى شعب متحد ومستقر يسير على هدي الكتاب والسنة النبوية، وتفيأ المواطن الأمن والأمان وكذا الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأصبحت السبل إلى الحرمين الشريفين آمنة ميسرة وهي الغاية التي كانت هاجس الملك عبدالعزيز الذي لا يفارقه بغية خدمة دين الله وخدمة المسلمين كافة.

ومثلما أرسى -طيب الله ثراه- دعائم الحكم داخل بلاده على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فقد اعتمد النهج نفسه في علاقات المملكة وسياساتها الخارجية، وانطلاقاً من هذا النهج وهذا التوجه الإسلامي القويم، دعا -رحمه الله- إلى التعاون العربي والتضامن الإسلامي، وأسهم إسهاماً متميزاً في تأسيس جامعة الدول العربية، واشترك في الأمم المتحدة عضواً مؤسساً، كما سجّل له التاريخ مواقف مشهودة في كثير من الأحداث العالمية والقضايا الإقليمية والدولية.

ورحل الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بعد أن أرسى منهجاً قويماً سار عليه أبناؤه من بعده، لتكتمل أطر الأمن والسلام، وفق المنهج والهدف نفسه المستمدين من شرع الله المطهر كتاب الله وسنة رسوله.