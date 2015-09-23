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خادم الحرمين يأمر بتمديد إجازة عيد الأضحى إلى نهاية 20 ذي الحجة

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خادم الحرمين يأمر بتمديد إجازة عيد الأضحى إلى نهاية 20 ذي الحجة خادم الحرمين يأمر بتمديد إجازة عيد الأضحى إلى نهاية 20 ذي الحجة

جدة - واس

    أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - أمره الكريم بتمديد إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة قطاعات الدولة والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق حسب تقويم أم القرى السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام 1436ه بحيث يبدأ الدوام الرسمي بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1436ه حسب تقويم أم القرى.

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