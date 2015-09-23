ولي العهد وصل إلى منى للإشراف مع خادم الحرمين على خدمات ضيوف الرحمن

وصل -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس إلى منى، للإشراف مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة وأمان واطمئنان، إلى جانب متابعة مراحل الخطة العامة لتنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وعدد من قادة القطاعات الأمنية.

وقد وصل بمعية سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن. وكان الأمير محمد بن نايف غادر جدة في وقت سابق مساء أمس، وكان في وداع سموه عدد من المسؤولين. حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.