أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وطن المجد.. 85 عاماً من الأمن والاستقرار

Google+ Print
وطن المجد.. 85 عاماً من الأمن والاستقرار وطن المجد.. 85 عاماً من الأمن والاستقرار

    ٨٥ عاماً من المجد والاستقرار والأمن والرفاهية لإنسان هذه الأرض التي وحد أرجاءها المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ولم الشتات في مشوار طويل خرج منه منتصراً بعقيدته وحكمته حتى حصدنا اليوم وطناً آمناً مستقراً يجب ألا نتخاذل في تقدمه ورقيه مع المحافظة على الثوابت والمبادئ التي أرسى قواعدها مؤسس هذا الكيان العظيم.

وفي هذا اليوم ونحن نحتفل بذكرى توحيد الوطن يحق لنا أن نفخر بما أنجزه المؤسس وقادة هذه البلاد متطلعين إلى غد واعد مشرق من الانجاز والنماء والتحديث بقيادة ربان السفينة وقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي ينطلق بالوطن وإنسان هذه الأرض إلى مجالات أرحب من التطور والتقدم بكافة المجالات، في ظل ثوابت راسخة من العدل والمساواة وتحت مظلة الاستقرار والأمن والطمأنينة في وطن يتمتع بثقل سياسي واقتصادي ومواقف ثابتة متوازنة جعله ينال احترام وتقدير العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية