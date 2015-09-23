نجاح خطة التصعيد إلى منى.. وضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات.. اليوم

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا خالص التحية وصادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اكتمال دخول حجاج بيت الله الحرام عبر موانئ القدوم الجوية والبرية والبحرية، حيث أعلن سموه أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام بلغ ( 941ر384ر1 ) حاجاً. وقد تيسرت لهم سبل الوصول إلى الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة بفضل من الله ثم بفضل الرعاية الملكية المتواصلة.

وقد اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام امس إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، ومن ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات اليوم ليشهدوا الوقفة الكبرى.

ورافق توافد مواكب الحجيج إلى مشعر منى الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور، وتميزت رحلة الحجيج من مكة المكرمة إلى منى باليسر رغم الكثافة الكبيرة في أعداد السيارات والمشاة.